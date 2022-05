Trotz Erstwohnungsnot wird im Engadin Bauland gehortet

In den vergangenen Monaten war das Thema Erstwohnungsnot im Engadin in aller Munde. Verschiedene Faktoren haben zur angespannten Wohnungssituation geführt, darunter das Zweitwohnungsgesetz, die grosse Nachfrage nach Immobilien in der Region und nicht zuletzt die Pandemie. Im Auftrag der Region Maloja hat das Umweltbüro Eco Alpin SA eine Studie zur Wohnraumsituation im Oberengadin erstellt. Nun liegt eine erste Zwischenbilanz vor – mit einer überraschenden ersten Erkenntnis.