Trin plant die Zukunft für die Turbinen in Pintrun

Die Wasserkraft des Flembachs gar nicht mehr nutzen – auch das wäre theoretisch eine Option für die Gemeinde Trin, wenn im November 2024 die Konzession für das 1944 in Betrieb genommene Kraftwerk Pintrun ausläuft. Doch so weit soll es nicht kommen: Geht es nach dem Gemeindevorstand und der Triner Bevölkerung, sollen sich die Turbinen in der Zentrale auch in Zukunft drehen.