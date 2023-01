Papst Joseph Ratzinger wird die letzte Ehre erwiesen

Benedikt, du treuer Freund des Bräutigams, möge deine Freude vollkommen sein, wenn du die Stimme des Herrn nun endgültig und für immer hörst», sagte Franziskus in seiner Predigt während der Totenmesse auf dem Petersplatz in Rom. Dazu muss man wissen, dass Jesus in der katholischen Kirche oft als Bräutigam bezeichnet wird.