Kanton sucht Ersatz für Asylunterkunft in Laax

Der Kanton Graubünden ist auf der Suche nach einer Liegenschaft, die er zur Unterbringung von mindestens 60 betreuten Personen im Asylbereich mieten kann. Dies wurde kürzlich in Zeitungsinseraten bekannt gemacht. Auslöser für den Bedarf an neuen Betten ist aber nicht etwa Platzmangel in den bestehenden Unterkünften, wie Georg Carl, Abteilungsleiter Asyl und Rückkehr beim Amt für Migration und Zivilrecht (AMZ), erklärt. Vielmehr soll das gesuchte Mietobjekt als Ersatz für das Transitzentrum (TRZ) Rustico in Laax dienen, das per Ende des nächsten Jahres geschlossen wird.