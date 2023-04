Baugesetz beschäftigt in Scuol die Zweitheimischen

Am Osterwochenende findet traditionell die Generalversammlung der IG Zwet Scuol statt. Der Verein vertritt die Interessen der Zweitwohnungseigentümer in Scuol. Er informiert zudem in regelmässigen Abständen über aktuelle Entwicklungen, die Zweitheimische betreffen. 225 Mitglieder hat der Verein aktuell, was rund 15 Prozent der Zweitwohnungseigentümerschaft in der fusionierten Gemeinde Scuol entspricht. Das erklärte Ziel der IG Zwet Scuol ist, dass künftig mindestens 20 Prozent beim Verein mitmachen.