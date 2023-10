Britischer Premier Sunak erfindet sich am Parteitag neu 

Kurz vor Rishi Sunaks Rede am Tory-Parteitag trat ein Überraschungsgast aufs Podium. Akshata Murthy, die Gattin des Premierministers, stellte sich gegen Mittwochmittag ans Mikrofon und sprach in überschwänglichen Tönen von ihrem Ehemann: wie stolz er sie und ihre zwei Töchter mache, wie innig er Grossbritannien liebe, und wie sehr es ihm an der Prosperität seiner Mitbürger liege. «Rishi arbeitet hart, um das Richtige fürs Land zu tun – nicht nur jetzt, sondern auf lange Frist», sagte Murthy.