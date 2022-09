Tomaschett thematisiert Töditunnel

Er treibt Politikerinnen und Politiker vornehmlich aus der Surselva schon seit Jahrzehnten um: der Töditunnel, ein Durchstich zwischen Trun und Linthal, ursprünglich Teil der Vision einer Tödi-Greina-Bahnlinie vom Glarnerland bis ins Tessin. Von der Surselva in 75 Minuten nach Zürich – mit dem Töditunnel wäre es Realität. Darauf weist auch Mitte-Grossrat Maurus Tomaschett (Kreis Ruis) in einer Anfrage hin, die er Anfang September bei der Regierung eingereicht hat. Wann wird die Röhre unter dem bekannten Berg an der Kantonsgrenze realisiert? Das möchte Tomaschett wissen.