Tiroler «Gletscher-Ehe» ist gescheitert

von Rudolf Gruber

Das Ergebnis hätte auch anders aussehen können: In einer Abstimmung am vergangenen Sonntag in der Tiroler Tourismusgemeinde St. Leonhard entschieden ganze fünf Stimmen über das Schicksal eines gigantischen Projekts: die Zusammenlegung der Gletschergebiete im Ötztal und im Pitztal zu einem einzigen Skigebiet. Von den 701 gültigen Stimmen lauteten 348 auf Ja, 353 auf Nein. Die «Gletscher-Ehe», wie Tiroler Tourismusmanager das als hochprofitabel geltende monströse Vorhaben mit falschem Pathos nannten, ist vorerst einmal gescheitert.