Ein Glarner Bauer lässt zwei Lämmer verhungern

An einem Montagabend im März des Jahres 2021 sind in einem Stall im Kanton Glarus zwei Lämmer auf die Welt gekommen, die nur bis am nächsten Tag leben sollten. Der damals 43-jährige Besitzer der Tiere hatte den beiden Lämmern nicht die Mutter, sondern ein anderes Schaf in die Box gegeben, das keine Milch gab. Die beiden Lämmer verhungerten. Dies geht aus einem aktuellen Strafbefehl der Glarner Staatsanwaltschaft hervor.