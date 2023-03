So wurde in den Bündner Gemeinden abgestimmt

So. 12.03.2023 - 12:29

Flims schafft Planbasis für Wohnraum

Der Souverän von Flims hat am Sonntag an der Urne eine Teilrevision der Ortsplanung im Gebiet «Il Stuz» in Waldhaus klar angenommen. Mit der Änderung kommt eine bislang in zwei verschiedenen Zonen gelegene Parzelle, die für die Realisierung von bezahlbarem Erstwohnraum vorgesehen ist, integral in die Kernzone II zu liegen, wie aus der Abstimmungsbotschaft der Gemeinde hervorgeht. Das schon 2012 für die Wohnraumschaffung erworbene Grundstück ist noch unbebaut und voll erschlossen. Für die Planung eines Vorhabens mit Investoren sollte nun Rechtssicherheit geschaffen werden. In einem nächsten Schritt kann das Projekt ausgearbeitet werden; vorbereitet werden anschliessend ein Baugesuch und ein Baurechtsvertrag.

Gutgeheissen wurde am Sonntag zudem eine Zonen- und Erschliessungsplanrevision im Bereich der Deponie Vallorca, wie die Gemeinde mitteilt. Die Teilrevision ermöglicht einerseits eine effizientere Nutzung der dortigen Gewerbezone, andererseits schafft sie die Voraussetzungen für den Bau einer Energiezentrale für mehrere Flimser Quartiere. Die Flims Electric AG möchte diese Quartiere mit erneuerbarer Wärmeenergie aus der Karstwasserquelle im Umfahrungstunnel versorgen. (jfp)