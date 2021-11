Thusner Stimmberechtigte weisen Pantun-Projekt zurück

Vor allem an sonnigen Wochenenden im Sommer strömen viele Einheimische und Gäste ins Naherholungsgebiet Pantun in Thusis. Insbesondere im Bereich des Freibads werden Autos oft ungeordnet im Wald abgestellt, was zuweilen sogar die Zufahrt für Blaulichtorganisationen erschwert oder gar verunmöglicht. Am Mittwoch wurde der Thusner Gemeindeversammlung ein Projekt zur Lösung des Problems unterbreitet. Dieses sah die Erstellung einer Parkanlage mit rund 110 Feldern im Bereich Schützenweg vor sowie den Bau eines Fusswegs mit Brücke über den Nollakanal zum Pantunweg.