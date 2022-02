Tempo 30 auf dem gesamten Ilanzer Stadtgebiet geplant

Der übergeordnete gesetzliche Auftrag ist klar: Werden beim Verkehrslärm Immissionsgrenzwerte überschritten, muss eine Lärmsanierung der betroffenen Strassen durchgeführt werden. So ist es auch auf dem Stadtgebiet von Ilanz, wo die Lärmimmissionen auf der Kantonsstrasse und auf mehreren Gemeindestrassen über den zulässigen Werten liegen und deshalb gesenkt werden müssen. Das Mittel zum Zweck ist in diesem Fall eine Temporeduktion, wie an der Parlamentssitzung der Gemeinde Ilanz/Glion vom Mittwoch informiert wurde, sprich: eine Tempo-30-Zone.