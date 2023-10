Immobilienbewertungsgebühren für Hausbesitzende werden reduziert

Die Regierung genehmigt die Teilrevision der Verordnung über die amtlichen Immobilienbewertungen. Sie wird am 1. Dezember in Kraft gesetzt. Mit der Teilrevision werden die von den Eigentümerinnen und Eigentümer zu entrichtenden Gebühren reduziert, wie der Kanton Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Zudem wird die maximal zu entrichtende Gebühr von 25’000 Franken auf 15’000 Franken reduziert und der Rabatt für hohe Gebühren um über 30 Prozent erhöht.