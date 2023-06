Eine Drohnenfabrik für Russland

Russland und der Iran haben ihre militärische Zusammenarbeit in den vergangenen Wochen weiter vertieft. Jüngstes Indiz dafür ist nach Erkenntnissen von Beamten im Weissen Haus, die von der «New York Times» zitiert werden, der Bau einer iranischen Drohnenfabrik in Jelabuja, einer 700 Kilometer östlich von Moskau gelegenen Stadt. Anfang April hatte das Weisse Haus ein Satellitenbild des geplanten Standorts in der russischen Teilrepublik Tartaristan veröffentlicht.