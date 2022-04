TB Nord wappnen sich für massiv teureren Strom

Die Technischen Betriebe Glarus Nord (TBGN) veröffentlichen in den nächsten Wochen ihre Jahresrechnung 2021, über welche die Gemeindeversammlung vom 9. Juni beschliessen wird. Die Rechnung schliesst mit einem Gewinn von 170'000 Franken ab, wie Geschäftsführer Martin Bamert am Dienstag an einem Pressegespräch mit den «Glarner Nachrichten» vorab informierte. Das ist deutlich tiefer als die 1,7 Millionen, die budgetiert waren.