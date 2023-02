Wichtig, aber nicht richtig

Seit 2008 unterstützen Bund und Kantone die Entwicklungen der Berggebiete, des ländlichen Raums und der Grenzregionen mit der Neuen Regionalpolitik (NRP). Im Kanton Graubünden, aber auch in anderen Berggebieten, wurde und wird immer noch im Rahmen der NRP stark in den Tourismus investiert. Selbstverständlich ist das wichtig, aber möglicherweise nicht mehr ganz so richtig.