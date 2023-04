Nutzlos, aber nützlich

Nein. Das sagt der Nationalrat. Er ist nach einer ausufernden Debatte im Parlament am Mittwoch zum Entscheid gekommen, dass man der UBS nicht mit Finanzgarantien helfen will, die CS und ihre Verbindlichkeiten zu übernehmen. Die Garantien hätten der UBS den Entscheid zur CS-Übernahme erleichtern sollen. In den CS-Geschäftsbüchern dürften Risiken lauern, welche die UBS übernimmt. Das lässt sich die UBS etwas kosten, zu Recht.