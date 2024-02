Die richtige Veranstaltung am falschen Ort

Das italienische Luxus-Modelabel Moncler hat am Samstag bei einer gewaltigen Modeschau im St. Moritzer Wald seine neue Kollektion vorgestellt. Ein exklusiver Anlass, bei dem Weltstars wie Anne Hathaway und Kate Moss und Sportlegenden wie Lindsey Vonn und Shaun White auf der Gästeliste standen. Solche Veranstaltungen braucht es in St. Moritz, auch wenn das touristische Potenzial in diversen anderen Medien kritisch hinterfragt wurde. Es ist richtig, es durften nur wenige geladene Gäste teilnehmen. Aber viele sind wichtige Multiplikatoren für die Beliebtheit der Region.