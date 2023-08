Die eigenen vier Wände

Obdachlose bekommen eine Wohnung, ohne dass sie dafür Bedingungen erfüllen müssen. Das Konzept heisst Housing First und verhalf beispielsweise Finnland zu einem durchschlagenden Erfolg bei der Senkung der Obdachlosenquote. SP-Grossrat Tobias Rettich will Housing First auch in Graubünden möglich machen. Denn mit ihren Schulden, Suchterkrankungen oder psychischen Problemen sind obdachlose Menschen für Vermietende vor allem eins: ein Risiko.