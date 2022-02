Tabula rasa im Gemeindevorstand

Bis Mitte März ist noch Zeit: Dann läuft in Sumvitg die Frist ab, um Personen für die Erneuerungswahlen vom 10. April vorzuschlagen. Die Liste der Zurücktretenden allerdings ist diesmal lang – nicht weniger als neun neue Amtswillige müssen gefunden werden, um die per Mitte Jahr frei werdenden Posten in den Behörden für die nächste Amtsperiode wieder zu besetzen. Und ganze fünf davon betreffen die Exekutive, denn der Gemeindevorstand hat in globo demissioniert, wie aus den jüngsten amtlichen Publikationen der Gemeinde hervorgeht.