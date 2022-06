Surses kann sich über einen hohen Gewinn freuen

Auch die kommunale Jahresrechnung 2021 präsentiert sich in Surses wieder «sehr positiv», wie der Gemeindevorstand in seiner Botschaft zur Gemeindeversammlung vom Montagabend festhält. Sogar nach dem Bereitstellen einer Vorfinanzierung von zwei Millionen Franken für den Primarschulhaus-Neubau in Savognin bleibt ein Ertragsüberschuss von 1,68 Millionen Franken übrig, dies bei einem betrieblichen Aufwand von rund 29 Millionen Franken. Netto investiert wurden im vergangenen Jahr vier Millionen Franken.