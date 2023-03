Doch keine Ausnahme beim Knallerei-Stopp

Ihre im April 2022 eingereichte Initiative für ein generelles Feuerwerksverbot in der Gemeinde Surses hatten die fünf Erstunterzeichnenden diesen Februar zurückgezogen. Und doch haben sie nun genau das erreicht, was ihr Ansinnen gewesen wäre: An der Gemeindeversammlung vom Montagabend wurde – anders als vom Gemeindevorstand vorgeschlagen – ein Aus für die Knallerei ohne Ausnahmen beschlossen, und das mit 68:11 Stimmen.