Surmiran wird im Unterricht präsenter

Wie es heiter heisst, wurde schon die Lehrmittel der anderen vier Idiomen, auch die Inhalte dieses Lehrmittels in einem sogenannten Content Management System (CMS) aufgearbeitet. Somit stehen die Arbeitsbücher sowohl in gedruckter als auch in digitaler Form als E-Books zur Verfügung. Sie bestehen pro Klasse aus vier Arbeitsbüchern mit je zwei bis drei Kapiteln. Direkt integriert in die digitalen Versionen sei zudem die für den Unterricht erforderlichen Medien wie Lieder, Audiotexte und Filmsequenzen.