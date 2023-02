In Celerina sind warme Betten geplant und damit auch mehr Parkplätze

In einem kürzlich erschienenen Artikel im Magazin «Hochparterre» wird Celerina wegen scheinbar gewaltigen Parkplatzplänen kritisiert. So heisst es im Beitrag mit dem Titel «Alles fährt Auto»: «Zusammengezählt geht es um mehr als 1200 Plätze in verschiedenen Parkhäusern.» Diese Zahl lässt aufhorchen. Damit konfrontiert, meint Gemeindepräsident Christian Brantschen: «Natürlich entstehen mit den geplanten Projekten neue Parkplätze, aber es werden vor allem bestehende Parkplätze ersetzt.» Die Rede ist von vier Grossprojekten im Gebiet Bahnhof/Pradè.