Der Kampf für bezahlbaren Bündner Strom beginnt

Die Engadiner Kraftwerke AG (EKW) produziert ihren Strom seit fünf Jahren zu unter fünf Rappen pro Kilowattstunde, 2020/21 sogar zu 3,83 Rappen. Für dieses Jahr hat EKW Strom zu 55 Rappen pro Kilowattstunde auf dem Markt eingekauft. Das bestätigte der Verwaltungsratspräsident Martin Schmid an der letzten Generalversammlung auf Motta Naluns bei Scuol. Somit werden die Jahreskosten von EKW pro Jahr gegenüber 2021 voraussichtlich mehr als verdoppelt. Das trifft vor allem die Konsumenten in den Konzessionsgemeinden von EKW, also Valsot, Scuol, Zernez und S-chanf.