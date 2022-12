NHS-Streiks: Britische Regierung legt sich mit dem Rettungsdienst an

Bloss keinen Kontaktsport betreiben. Joggen geht gerade noch, ausser es ist eisig auf den Strassen. Auf «unnötige Autofahrten» verzichten – und sich auf keinen Fall besaufen. Kurzum: Am Mittwoch sollen die Briten nichts tun, was zu Verletzungen führen könnte. So warnte die britische Regierung Anfang dieser Woche. Denn der Rettungsdienst arbeitet an diesem Tag nur auf Minimalbetrieb: In England und Wales sind am Mittwoch mehrere Tausend Rettungssanitäter in den Streik getreten. Es ist ihr erster Ausstand seit über dreissig Jahren.