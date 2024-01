Zweite Abstimmung über rund 530 Meter Strasse in Domat/Ems

Knapper ging es kaum am 27. November 2022: In Domat/Ems sagten 1267 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Ja zur Initiative Strassenverbindung Süd-Ost. 1168 Abstimmende waren dagegen (Ausgabe vom 28. November 2022). Zu den Siegern gehörte das Initiativkomitee «Für den Bau einer Strassenverbindung Süd-Ost». Verlierer war der Gemeindevorstand, der sich vehement gegen die Initiative eingesetzt hatte. Am Abstimmungssonntag zeigte sich Gemeindevizepräsident Armin Tanner aber als fairer Verlierer. Zu Radio «Südostschweiz» sagte er damals: «Für mich ist das Resultat keine Enttäuschung.