Ein langer Weg bis zur Emser Strassenverbindung

Knapper hätte die Abstimmung zur Initiative Strassenumfahrung Süd-Ost am 28. November vergangenen Jahres nicht ausgehen können. 1267 Emser Stimmbürgerinnen und Stimmbürger stimmten ihr zu. 1168 sagten Nein (Ausgabe vom 29. November 2022). Der Sieg der Initiantinnen und Initianten war hart erarbeitet, kämpften doch Gemeinderat und Gemeindevorstand dagegen an. Unter anderem operierte die Gemeinde in der Abstimmungsbotschaft betreffend Verkehrsaufkommen mit falschen Zahlen.