Das Kehrichtauto hält im Glarnerland nicht mehr vor der Tür

Die Abfallentsorgung in der Gemeinde werde sukzessive auf Unterflurcontainer umgestellt, teilte die Gemeinde Glarus am Montag in einem Kommuniqué mit. Diese in den Boden eingelassenen Container sollen im Lauf der nächsten Jahre quartierweise aufgestellt werden und die heute noch vorherrschende Strassensammlung des Haushaltkehrichtes ablösen. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde können dann ihre Kehrichtsäcke nicht mehr einfach an den Strassenrand stellen, sondern müssen sie zum nächsten Container bringen und dort einwerfen.