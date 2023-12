Stille Nacht im Kanton

2020, 2023, 2021, 2022 – so lautet die Rangliste, wenn man die Schneemengen der letzten paar Jahre anschaut. 2020 lag am Jahresende auch in mittleren Lagen auf der Schanfigger Sonnenseite Schnee. Im aktuellen Jahr und 2021 waren die Schneedecken, wenn überhaupt, nicht durchgehend. Und 2022? Da lag weit und breit kein Schnee. Anders gesagt: An drei der vier letzten Jahre waren die letzten Dezembertage auch in mittleren Lagen, auf über 1200 Metern über Meer, nicht weiss. Was ist da nur los?