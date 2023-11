Im Portemonnaie soll mehr bleiben

Die Reallöhne in der Schweiz sind in den Jahren zwischen 2010 und 2020 um 8,4 Prozent angestiegen. Den Haushalten ist aber nur ein Teil der höheren Löhne geblieben; der Rest floss in die Staatskasse, weil die Steuerpflichtigen in höhere Progressionsstufen aufrückten. Rund 800 Millionen Franken allein an direkter Bundessteuer hätten die Schweizerinnen und Schweizer zu viel bezahlt, so die Denkfabrik Avenir Suisse.