Steuererträge rauf, Stromrabatt weg

Die kommunale Geschäftsprüfungskommission hatte es schon im April in einem Bericht an die damalige Gemeindeversammlung festgestellt: «Die Gemeinde Andeer gehört zu den höchstverschuldeten Gemeinden des Kantons Graubünden.» Tatsächlich beläuft sich die Nettoverschuldung per Ende 2020 auf 4,4 Millionen Franken, was einem Anteil von fast 5000 Franken pro Einwohnerin und Einwohner entspricht. Und angesichts des in den kommenden Jahren vorgesehenen Investitionsvolumens wird sich die Finanzlage voraussichtlich weiter verschlechtern.