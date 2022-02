Stell Dir vor, Du kommst ins Büro und es ist Krieg …

von Eugen von Arb

Als ich am Morgen des 24. Februars verdattert die Kriegsnachrichten aus der Ukraine lese, erinnere ich mich an den Schreck, als im Juni 2014 ein Video im Internet auftauchte, das angeblich russische Panzer zeigte, die in der Ukraine vorrückten, und meine Erleichterung, als sich das Ganze als Fake herausstellte.

Nun ist der Krieg Realität. Bisher war der Schwelbrand im Donbass für die meisten Russen wie für die übrige Welt ein Fernsehspektakel, an das man sich gewöhnt hatte, bis die Covid-Pandemie vor zwei Jahren für Ablenkung sorgte.