Steinschlag-Schutzdamm in La Resgia ist wieder fit

Im August 2020 gingen im Gebiet La Resgia am nordöstlichen Dorfeingang von Pontresina in Siedlungsgebiets- und Wegnähe rund 80 Kubikmeter Fels ab. Als Folge wurde ein Überwachungssystem installiert, und im Oktober 2020 legten die Gemeinde in Zusammenarbeit mit den Gefahrenspezialisten vom kantonalen Amt für Wald und Naturgefahren (AWN) ein Sicherheitskonzept fest. Im Jahr 2021 folgten diverse Felsbewegungen, aber keine nennenswerten Abgänge. Sicherheitshalber wurde der Zugang zum Klettersteig La Resgia jedoch verlegt.