Für die Schulhäuser in Rodels und Tomils gibt es Ausbaupläne

Die Gemeinde Domleschg hat zwei Primarschulstandorte in Rodels und Tomils, eine Oberstufe in Paspels sowie je einen Kindergarten an allen drei Standorten. Insbesondere die Primarschule in Rodels ist mit aktuell 134 Schülerinnen und Schülern stark ausgelastet. Die maximale Klassengrösse von 24 Kindern wurde in der 4. Klasse im letzten Jahr bereits übertroffen, sodass diese geteilt werden musste. Die 3. Klasse hat mit aktuell 24 Kindern das vom Bildungsgesetz vorgeschriebene Limit erreicht, doch auch die 1. und die 6. Klasse sind mit je 22 Kindern nahe an der maximalen Klassengrösse.