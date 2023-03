Pilotprojekt zur Staubekämpfung trägt erste Früchte

von Anna Nüesch, Andrea Sabadi und Sarina von Weissenfluh

Sonntag für Sonntag sind Bündner Strassen wegen touristischem Verkehr verstopft. Besonders betroffen ist die Nationalstrasse A 28 mit Schiers, Grüsch, Jenaz und Landquart sowie die Gemeinde Zizers. Schiers sorgte im vergangenen Jahr für Schlagzeilen, als die Gemeinde entschied, selbst gegen den Ausweichverkehr im Dorf vorzugehen. Kurzerhand wurden Strassensperrungen eingeführt, um den Verkehr am Wochenende nicht im Dorf zu haben. In diesem Winter wurden an sechs Sonntagen Ausfahrten im vorderen Prättigau gesperrt. Es wurde getestet, ob damit der Ausweichverkehr in den Dörfern verhindert werden kann.