Erschliessung Braunwald: Landrat Toni Gisler will «nicht gebückten Hauptes der Regierung folgen»

Sehr klar, im Verhältnis von vier zu eins hat der Landrat am Mittwoch entschieden, noch nicht zu entscheiden. Die Frage der rechtlichen Zulässigkeit des Memorialsantrags zur Erschliessung von Braunwald soll von einer landrätlichen Kommission vertieft geprüft werden, bevor sie vor das Plenum kommt. Einstimmig haben die Grünen für die Ehrenrunde in der Kommission votiert, während Die Mitte genau in der Mitte gespalten war. Die andern Fraktionen haben je grossmehrheitlich für die Prüfung durch die Kommission gestimmt, jeweils mit einzelnen Abweichlern.