Glarus: Ständeräte beraten über zweiten Nationalfeiertag

Bundespolitik findet nicht immer in Bern statt, sie besucht auch immer wieder die Kantone. So ist die Staatspolitische Kommission des Ständerates (SPK-SR) für eine zweitägige Sitzung am Donnerstag und Freitag in den Kanton Glarus gereist und besucht hier ihren Kommissionspräsidenten, Ständerat Mathias Zopfi. Er zeigt den Ratskolleginnen und Kollegen seine Heimat und besucht mit ihnen etwa den Landesplattenberg in seinem Heimatdorf Engi.