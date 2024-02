Abstimmungskampf zur Stadtklima-Innitiative lanciert: Es wird heiss in Chur 

Der Verein Umverkehr hat in Chur die Stadtklima-Initiative lanciert, über die die Churerinnen und Churer am 3. März abstimmen können. Die Initiative fordert weniger Strassenfläche und dafür mehr Grünflächen und sichere Langsamverkehrswege, um die Lebensqualität der Anwohnerinnen und Anwohner zu fördern. Der Stadtrat hat daraufhin einen Gegenvorschlag gemacht. Auch diesen unterstützt das Komitee, weshalb dem Stimmvolk zwei Mal ein Ja empfohlen wird. Kritikpunkte an der Initiative betreffen möglichen Kosten.