31,4 Billionen Schulden: Den USA droht der Bankrott

Finanzministerin Janet Yellen machte es schriftlich. In einem Brief an den neuen Speaker im Kongress, Kevin McCarthy, mahnte sie, dass nicht mehr viel Zeit verbleibt, einen Bankrott der Vereinigten Staaten zu verhindern. An diesem Donnerstag werde die Verschuldungsobergrenze von 31,4 Billionen erreicht. Von da an könne das Finanzministerium noch bis Anfang Juni mit «ausserordentlichen Massnahmen» die ausstehenden Rechnungen der Supermacht begleiten. Die Gesetzgeber müssten deshalb «zeitnah tätig werden», die Schuldendecke anzuheben, schrieb Yellen dem Republikaner.