USA hoffen auf bessere Militärkommunikation

Jake Sullivan hat ein fundamentales Problem, wenn er als nationaler Sicherheitsberater des amerikanischen Präsidenten jemanden in Peking erreichen will. Die kommunistische Führung kappte aus Verärgerung über den Besuch der ehemaligen Speakerin Nancy Pelosi in Taiwan die Leitung des «roten Telefons». Als Pentagonchef Lloyd Austin im Februar dieses Jahres nach dem Abschuss eines chinesischen Spionageballons vor der Küste South Carolinas versuchte, sein chinesisches Gegenüber zu erreichen, hiess es auch nur: Kein Anschluss unter dieser Nummer.