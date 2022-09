St. Moritz bekommt eine neue Brücke

Auf der Engadinerstrasse am Dorfeingang von St. Moritz Richtung Silvaplana wird bald gebaut: Die Bündner Regierung hat ein Projekt genehmigt, das verschiedene Arbeiten auf einer Strecke von 470 Metern beinhaltet. Dies geht aus einer Medienmitteilung vom Donnerstag hervor. Zum einen wird die Brücke Spuondas abgerissen und eine neue wird gebaut. Die Brücke hätte sowieso saniert werden müssen, was sich aber aufwendig gestaltet hätte, da der Steg korrodiert ist. Ebenfalls hätte die Brücke höher gesetzt werden müssen, um die Sicherheit bei Hochwasser gewährleisten zu können, was zurzeit nicht der Fall ist. Deshalb wird die Brücke durch einen Neubau ersetzt.