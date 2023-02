Wasserkraftwerk Val Roseg steht nicht zur Diskussion

Die Gemeinde Samedan wurde von Umweltschutzorganisationen mit dem Hinweis kontaktiert, dass auf einer «Reserve-Liste» in Bern das Vorhaben «Lej da Vadret» in der Val Roseg «als eines der grössten und energietechnisch interessantesten Projekte» aufgeführt sei. Im vergangenen Herbst hat die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerats (UREK-S) die Vorlage zur Anpassung des Energiegesetzes und des Stromversorgungsgesetzes angenommen. Damit setzte sie ein klares Zeichen zugunsten eines schnellen Ausbaus der erneuerbaren Energien in der Schweiz.