Förderung der Vorderen an der musikalischen Grundschule in Chur

Bei der Stadtschule Chur soll gespart werden. 420’000 Franken im kommenden Jahr und ab 2025 gar 700’000 Franken jährlich. So sieht es die Botschaft «Überprüfung Angebotsportfolio der Stadtschule» vor, die der Stadtrat am Donnerstag dem Gemeinderat vorlegen wird. Damit soll den Mehrkosten von jährlich 550’000 Franken begegnet werden, die im Zusammenhang mit der Begabtenförderung an der Stadtschule Chur anfallen.