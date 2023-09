Sparen muss man sich leisten können

Es gibt vieles, was man über Urs Marti, Stadtpräsident von Chur, sagen kann. Darunter dies: Marti ist von Haus aus Treuhänder. Und er ist einer, der in der Regel mitbekommt, wo der Bevölkerung der Schuh drückt. Marti ist vollkommen bewusst, dass die finanziell fetten Jahre vorläufig vorbei sind. Nicht nur für uns alle, sondern auch für die Stadt. Gleich mehrere Millionen Franken weniger, als eigentlich möglich wären, werden Ende des kommenden Jahres in der Stadtkasse übrig sein, weil Zinskosten, Energie, Personalrekrutierung und alles andere teurer werden.