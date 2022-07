Sozialhilfequote bleibt trotz Corona stabil

Geraten Menschen in der Schweiz in eine finanzielle Notlage, können sie sich an die Sozialhilfe wenden. Diese garantiert ein soziales Existenzminimum, wenn der eigene Lohn und andere finanzielle Hilfen nicht ausreichen oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen. Im Jahr 2020 wurden 2588 Personen im Kanton Graubünden durch die Sozialhilfe unterstützt, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Das sind 1,3 Prozent der kantonalen Bevölkerung. Diese Quote sei eine der tiefsten in der Schweiz. Der schweizweite Durchschnitt liege nämlich bei 3,2 Prozent.