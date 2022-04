Soliser Hängebrücken hängen vor Gericht durch

Herber Rückschlag für das touristische Hängeseilbrücken-Projekt Aventura Alvra in Solis: Das Bündner Verwaltungsgericht gibt in einem am Montag publizierten Urteil den Umweltorganisationen Recht, die gegen das Vorhaben aktiv geworden waren. Konkret richtet sich die im Juni 2020 erhobene Beschwerde der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz und von Mountain Wilderness Schweiz gegen die von der Regierung zuvor genehmigte Teilrevision der Ortsplanung und die Rodungsbewilligung der Gemeinde Albula/Alvra; beides wird aufgehoben.