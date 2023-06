Repower plant alpine Solaranlagen in Laax und Klosters

Die Bevölkerung von Laax hat am Dienstagabend an der Gemeindeversammlung Ja gesagt. Mit 164:7 Stimmen wurde für eine alpine Solaranlage bei der Bergstation Vorab im Laaxer Skigebiet votiert. 150’000 Quadratmeter gross soll sie sein und aus rund 20’000 Solarpanels bestehen, wie es in einer Medienmitteilung von Repower und der Weisse Arena Gruppe (WAG) heisst. 12 Gigawattstunden Strom soll die Anlage jährlich produzieren – damit könnten 2200 Haushalte versorgt werden.