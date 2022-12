Die Lintharena will, dass die Gemeinde ihre Buchhaltung macht

Die Lintharena macht in diesem Jahr eine Million Franken mehr Verlust als erwartet. Die Stimmberechtigten von Glarus Nord haben der Lintharena daraufhin den Auftrag erteilt, bis Ende Jahr Massnahmen vorzustellen, um das Defizit zu senken. Die Gemeinde Glarus Nord hat die Pläne nun auf ihrer Webseite veröffentlicht. Der Verwaltungsrat will demnach in erster Linie die Einnahmen erhöhen. Sparmassnahmen kommen erst an zweiter Stelle.