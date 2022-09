So haben die drei Glarner Gemeinden gestimmt

Weniger umstritten ist die Erhöhung der Mehrwertsteuer zugunsten der AHV. Rund 55 Prozent haben dafür Ja gestimmt.

Die Stimmbeteiligung lag bei rund 45 Prozent. Etwas über 12'000 der knapp 27'000 Stimmberechtigten füllten ihre Stimmzettel aus. In Glarus Süd waren die Stimmberechtigten am engagiertesten: Hier lag die Stimmbeteiligung mit rund 49 Prozent deutlich höher als in den anderen Gemeinden, wo die Stimmbeteiligung bei 44 Prozent lag.